Aziz Yıldırım'ın Atatürk sözleri taraftarı çıldırttı

Derbide Galatasaray'ı Çağlar Söyüncü'nün golüyle 1-0 mağlup ederek şampiyonluk şansını son maça taşımayı başaran Fenerbahçe'de gözler hafta sonu oynanacak olan İstanbulspor maçından çok yaklaşan seçime çevrildi.

30-31 Mayıs tarihleri arasında Olağan Genel Kurul'a giderek yeni başkanını seçecek olan sarı-lacivertlilerde Ali Koç ve Aziz Yıldırım kozlarını paylaşacak.

2018'in rövanşı olarak değerlendiren başkanlık seçimi öncesinde her iki adayda çalışmalarını sürdürürken birbirlerini de eleştirmeyi ihmal etmiyor.

SÜPER KUPA KARARINI ELEŞTİRDİ

Son olarak üyelerle bir araya gelen Aziz Yıldırım Ali Koç'un Suudi Arabistan'da oynanması planlanan ancak son anda iptal edilen Süper Kupa finali hakkındaki kararını eleştirdi.

Aziz Yıldırım rakibini eleştirdiği açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"ATATÜRK İLE NE ALAKASI VAR"

"Riyad'a gittiler, Atatürk ile ne ilgisi var Riyad'daki kupanın? Tutturuyorsunuz Atatürk tişörtü giyeceğiz diye. Bunları yapacaksanız önceden organize etsenize"

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Aziz Yıldırım'ın bu sözleri kısa sürede sosyal medyanın gündemine otururken pek çok Fenerbahçeli taraftar Yıldırım'ın bu sözlerini eleştirdi.

NE OLMUŞTU?

23 Aralık 2023 tarihinde Suudi Arabistan'ın Başkenti Riyad'da oynanması planlanan Fenerbahçe-Galatasaray arasındaki Süper Kupa finalinde Arap yönetimi takımlarının Atatürk tişörtü ile ısınmaya çıkmasına izin vermemişti. Arapların bu tutumunu kabul etmeyen kulüplerimiz maça çıkmayarak Türkiye'ye geri dönmüştü.