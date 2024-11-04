Aziziye Destanı ruhu yaşatılacak

Kaynak: İHA
Aziziye Destanı ruhu yaşatılacak

Erzurum'da her yıl Aziziye Destanı ruhunu yaşatmak için yapılan yürüyüş, bu yılda 9 Kasım 2024 Cumartesi günü gerçekleştirilecek.

Erzurum Valiliği, Aziziye Destanı'nın 147. yıl dönümünde, kahramanlık dolu bu tarihi yaşatmak ve yad etmek amacıyla düzenlenecek geleneksel Tabyalar Yürüyüşü için tüm Erzurumluları bir araya gelmeye davet etti. 93 Harbi'nde milletin ortaya koyduğu yüksek şuurun mirasını yaşatan bu etkinlik, aynı ruh ve inançla geleceğe yürüyüşte ilham kaynağı olmaya devam ediyor.

Başlangıç Noktası Karskapı Şehitliği önü olan "Tabyalar Yürüyüşü" programı, 9 Kasım 2024 Cumartesi günü saat: 07.00'da olacak. Erzurum Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Bu anlamlı etkinliğe katılarak tarihimizin önemli bir dönüm noktasına tanıklık eden Aziziye Destanı ruhunu yaşatmak isteyen tüm Erzurumluları Tabyalar Yürüyüşü'nde birlikte olmaya davet ediyoruz." denildi.

Aziziye Destanı ruhu yaşatılacak

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