Azmi Karamahmutoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylığının açıklanmasının ardından Azmi Karamahmutoğlu hayatına ve siyasi kariyerine dair ayrıntılar merak konusu oldu. Peki, Azmi Karamahmutoğlu kimdir? Azmi Karamahmutoğlu kaç yaşında nereli?

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU KİMDİR?

Azmi Karamahmutoğlu 1958 yılında Erzurum'un Oltu ilçesinde dünyaya gelmiştir.

Azmi Karamahmutoğlu'nun siyasi kariyeri, doğduğu Erzurum'un Oltu ilçesindeki genç yaşlarda başladı. Eğitim hayatına Erzurum'da adım atan Karamahmutoğlu, ardından Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eğitim alarak 1980 yılında mezun oldu.

Ülkü Ocakları'nın son Genel Başkanı olarak atanan Azmi Karamahmutoğlu, bu görevi 1997 yılında Mustafa Hakan Ünser'e devretti. Türkeş'in ölümü sonrasında 1997 MHP Kongresi'nde Tuğrul Türkeş'e destek veren Karamahmutoğlu, kongrede yaşanan olaylarla da dikkat çekti.

1991 yılında MHP'den Ankara Milletvekili seçilen Azmi Karamahmutoğlu, 1995 yılında MHP Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 1999 seçimleriyle birlikte ikinci kez Ankara Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev aldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin liderliğine gelmesiyle parti içinde aktif görev almayan Karamahmutoğlu, 2017 referandumunda "Hayır" çağrısı yaparak siyasi bağımsızlığını vurguladı.

Azmi Karamahmutoğlu, MHP'den ayrıldıktan sonra siyasi bağlamda çeşitli açıklamalarda bulundu. 2017'de Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vererek, Kılıçdaroğlu'nun Ülkücü ve milliyetçi kanaat önderleriyle buluşmasına aracılık etti.

Azmi Karamahmutoğlu, Türk siyasetindeki tecrübesi ve farklı dönemlerdeki duruşuyla tanınan bir isim olarak ön plana çıkıyor.