Azmi Karamahmutoğlu'na Zafer Partisi'nde yeni görev. Ümit Özdağ duyurdu

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Azmi Karamahmutoğlu'na Zafer Partisi'nde yeni görev. Ümit Özdağ duyurdu
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Azmi Karamahmutoğlu’nun Zafer Partisi parti sözcülüğü görevine getirildiğini duyurdu.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Zafer Partisi’nin yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterdiği Eski Ülkü Ocakları Başkanı Azmi Karamahmutoğlu’nun Zafer Partisi parti sözcülüğü görevine getirildiğini sosyal medya hesabından duyurdu.

Özdağ, sosyal medya hesabı X’den yaptığı paylaşımda, “Sayın Azmi Karamahmutoğlu Zafer Partisi parti sözcülüğü görevine başlamıştır. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Azmi Karamahmutoğlu’nu aday gösterdi. Mahmutoğlu, Zafer Partisi’nden girdiği İstanbul Belediye Başkanı seçiminde %2,12 oy alarak CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu, AKP’nin adayı Murat Kurum, YRP’nin adayı Mehmet Altınöz’ün arkasında seçimi 4’ncü olarak bitirdi.

Diğer İstanbul Belediye Başkan adaylarının oy oranı ise şöyle,

ADAY PARTİ OY ORANI

EKREM İMAMOĞLU CHP %51,14

MURAT KURUM AKP %39,59

MEHMET ALTINÖZ YENİDEN REFAH %2,61

AZMİ KARAMAHMUTOĞLU ZAFER PARTİSİ %2,12

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ DEM PARTİ %2,12

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