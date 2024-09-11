B sınıfı ehliyete yaş sınırı geliyor. Artık araba kullanamayacaklar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
B sınıfı ehliyete yaş sınırı geliyor. Artık araba kullanamayacaklar

Yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmak ve genel yol güvenliğini artırmak amacıyla yeni kararlar alındı. Bu değişikliklerin, trafik güvenliğini sağlama yönündeki hedefleri doğrultusunda önemli etkiler yaratması bekleniyor.

Trafik güvenliğini artırmak amacıyla ehliyet düzenlemelerinde köklü değişiklikler yapılıyor. Özellikle B sınıfı ehliyet sahiplerini yakından ilgilendiren bu düzenlemeler, yaşlı sürücülerle ilgili yeni sınırlamalar getirmeyi hedefliyor. Değişikliklerin, yaşlı sürücülerin trafikteki risklerini azaltmayı ve genel yol güvenliğini artırmayı amaçladığı ifade ediliyor.

65-70 YAŞ ARALIĞI ÖNGÖRÜLÜYOR

Yeni düzenlemelere ilişkin ayrıntılar henüz netlik kazanmış değil, ancak sürücülerin belirli sağlık kontrolleri ve sürüş yeterlilik testlerinden geçmeleri bekleniyor. Bu testlerin, sürücülerin reflekslerini, görme ve işitme yeteneklerini, genel sağlık durumlarını değerlendireceği öngörülüyor. Yaş sınırının 65 ile 70 yaş arasında olabileceği tahmin ediliyor.

YAŞ SINIRI 2024 SONUNA KADAR UZATILDI

Ticari taşımacılık alanında ise farklı bir düzenlemeye gidildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ticari kara yolu taşımacılığı yapan sürücüler için yaş sınırını 2024 yılı sonuna kadar uzattı. Eylül 2021’de yürürlüğe giren yönetmelikte yaş sınırı 66 olarak belirlenmişti. Ancak, geçici bir düzenlemeyle bu sınır 69’a çıkarıldı ve bu geçici düzenleme 2024 sonuna kadar geçerli olacak.

TRAFİK KAZALARININ AZALTILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni düzenlemelerle birlikte trafik kazalarının azalması ve yol güvenliğinin artması bekleniyor. Ancak, yaş sınırı uygulaması özellikle yaşlı sürücüler arasında endişe yaratabilir. Uzmanlar, yaş sınırı uygulamasının aşamalı olarak hayata geçirilmesini ve etkilenen sürücülere alternatif ulaşım seçenekleri sunulmasını öneriyor.

Son Haberler
Sinan Engin 'Dursun Özbek söyledi' diyerek açıkladı
Sinan Engin 'Dursun Özbek söyledi' diyerek açıkladı
Selena Gomez'den yürek burkan açıklama
Selena Gomez'den yürek burkan açıklama
B sınıfı ehliyete yaş sınırı geliyor. Artık araba kullanamayacaklar
B sınıfı ehliyete yaş sınırı geliyor. Artık araba kullanamayacaklar
Makarna sosunda 'Beyin yiyen mikrop' bulundu. 5 kişi yaşam mücadelesi veriyor
Makarna sosunda 'Beyin yiyen mikrop' bulundu. 5 kişi yaşam mücadelesi veriyor
Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu
Kızılırmak Nehri'nde kadın cesedi bulundu