B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat. Sürücüler için yeni alternatif duyuruldu

Yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma yetkisine sahip olacak.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı bu düzenleme, direksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Söz konusu eğitimi tamamlayan sürücüler, ehliyetlerine otomatik olarak eklenen bu yeni yetkiyle birlikte 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilecekler.

Bu değişiklik, trafikte motosiklet kullanımını daha yaygın hale getirmek amacıyla yapıldı. Özellikle B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler için önemli bir avantaj sunan düzenleme, motosiklet kullanımını teşvik ederken, aynı zamanda güvenli sürüş için gerekli olan eğitimi de zorunlu kılıyor.

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu yeni düzenlemenin sürücüler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Öztürk, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin, belirlenen eğitim programını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Yeni düzenleme, trafikte motosiklet kullanımını hem yaygınlaştırmayı hem de daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Sürücüler, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra bu yetkiyi ehliyetlerine ekleterek, yeni bir ulaşım seçeneğine kavuşmuş olacaklar.

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