B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat. Sürücüler için yeni alternatif duyuruldu

Kaynak: Haber Merkezi
B sınıfı ehliyeti olanlar dikkat. Sürücüler için yeni alternatif duyuruldu

Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren önemli bir gelişme, Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişikliklerle hayata geçirildi.

Yeni düzenlemeyle, B sınıfı ehliyet sahipleri artık 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma yetkisine sahip olacak.

İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı'nın ortaklaşa hazırladığı bu düzenleme, direksiyon eğitimini başarıyla tamamlayan sürücüler için büyük bir kolaylık sağlıyor.

Söz konusu eğitimi tamamlayan sürücüler, ehliyetlerine otomatik olarak eklenen bu yeni yetkiyle birlikte 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabilecekler.

ehliyet2.webp

Bu değişiklik, trafikte motosiklet kullanımını daha yaygın hale getirmek amacıyla yapıldı. Özellikle B sınıfı ehliyete sahip olan sürücüler için önemli bir avantaj sunan düzenleme, motosiklet kullanımını teşvik ederken, aynı zamanda güvenli sürüş için gerekli olan eğitimi de zorunlu kılıyor.

ehliyet3.jpg

Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, bu yeni düzenlemenin sürücüler için büyük bir fırsat olduğunu belirtti. Öztürk, 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanmak isteyen B sınıfı ehliyet sahiplerinin, belirlenen eğitim programını tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

ehliyet5.webp

Yeni düzenleme, trafikte motosiklet kullanımını hem yaygınlaştırmayı hem de daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor. Sürücüler, gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra bu yetkiyi ehliyetlerine ekleterek, yeni bir ulaşım seçeneğine kavuşmuş olacaklar.

ehliyet6.jpg​​​​​​​

İlgili Haberler
Evde bakım maaşları hesapları hesaplara geçiyor. Hemen kontrol edin
BDDK açıkladı. Mevduatla zengin olan 10 il belli oldu
O bankada parası olanlar dikkat! Dev banka Araplara satılıyor
Anne babaları çileden çıkaracak zam. Ücretler 23 bin liradan 71 bin liraya çıktı
Türkiye'nin ünlü gıda firması iflasın pençesinde. Marketlerden apar topar kaldırılıyor
Yüzde 60 zam geldi. Üniversitelileri yıkacak gelişme
81 ilde geri ödemesiz destek verilecek! Başvuru tarihi ve şartları açıklandı
Gram altın ve ons altın için en net rakam ortaya çıktı. Kuyumcular tarih vererek duyurdu
Mehmet Şimşek duyurdu. Vergide yeni dönem başlıyor
Yüzde 50 indirimli olacak. İstanbullular dikkat
Son Haberler
90 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev marka fabrikasını icradan satacak Ekonomi
90 yıldır faaliyet gösteriyordu! Dev marka fabrikasını icradan satacak
İzmir'de ikinci orman yangını; Karşıyaka ilçesinde de çıktı Gündem
İzmir'de ikinci orman yangını; Karşıyaka ilçesinde de çıktı
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 'Bin yıllık faylar harekete geçebilir' Gündem
Prof. Dr. Hasan Sözbilir o bölgeye dikkat çekti: 'Bin yıllık faylar harekete geçebilir'
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024? Gündem
KYK yurt başvuruları ne zaman 2024?
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Ekonomi
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercihler ne zaman? Gündem
YKS ek tercihler ne zaman?