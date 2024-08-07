Baba - kız sulama göletinde boğuldu. Yan yana defnedildi

Kaynak: DHA
Baba - kız sulama göletinde boğuldu. Yan yana defnedildi

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşanan olayda, Hamit Çelik (38) ve kızı Gönül Çelik (14) sulama göletinde boğularak hayatlarını kaybetti. Baba ve kız, yan yana toprağa verildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Balıkalan Mahallesi'nde meydana geldi. Hamit Çelik, eşi ve üç çocuğuyla birlikte motosikletle piknik yapmak amacıyla sulama göletine gitti.

Aile piknik yaparken, sıcak havadan bunalan Gönül Çelik serinlemek için gölete girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan kızını gören Hamit Çelik, kızı Gönül'ü kurtarmak için gölete atladı. Ancak baba ve kızı kısa sürede gözden kayboldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin iki saat süren arama çalışmaları sonucunda, Hamit Çelik ve kızı Gönül'ün cansız bedenlerine ulaşıldı.

Yapılan otopsinin ardından cenazeler, yakınlarına teslim edildi. Hamit Çelik ve Gönül Çelik, Şatırhöyük Mahallesi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından yan yana defnedildi.

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