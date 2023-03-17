Ali Atay oğlu ile görüntülendi. Baba oğul alışverişe çıktı

Güzel oyuncu Hazal Kaya'nın oyuncu ve yönetmen eşi Ali Atay, önceki gün oğulları Fikret Ali ile birlikte İstinyePark'ta objektiflere takıldı.
Öğle saatlerinde alışveriş merkezine gelen baba oğul, ilk durak olarak oyuncak mağazasını ziyaret etti.
Oğlu Fikret Alli'nin istediği oyuncakları alan Ali Atay, oğlunun bir dediğini iki etmedi. Oyuncak mağazasındaki alışveriş turları sonrası yemek katına geçen baba oğul, birlikte geçirdikleri güzel günün ardından akşam saatlerinde alışveriş merkezinden ayrıldı.
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