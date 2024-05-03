Baba oğul tartışması cinayetle bitti! 17 yaşında katil oldu

Kaynak: DHA
Baba oğul tartışması cinayetle bitti! 17 yaşında katil oldu
Balıkesir’de 17 yaşındaki D.D., kendisini dövdüğünü iddia ettiği babası Ferdi D.'yi (38) tüfekle vurarak öldürdü.

Olay, Osmaniye Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti. İddialara göre, Ferdi D. ve oğlu D.D. arasında bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Psikolojik rahatsızlıkları bulunan Ferdi D.'nin, tartışmanın sonrasında oğlunu darp etti. Bunun üzerine D.D., evdeki tüfeği kullanarak babasına ateş ederek öldürdü. D.D. olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşların silah sesi üzerine yaptıkları ihbar sonucu jandarma ve sağlık ekipleri hızla olay yerine geldi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda Ferdi D.'nin yaşamını yitirdiği tespit edildi.

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D.D., ilçe merkezinde yakalanarak gözaltına alındı. Evli ve iki çocuk babası olan Ferdi D.'nin cenazesi, Kepsut Devlet Hastanesi’nin morguna nakledildi. Gözaltındaki D.D.'nin jandarma karakolundaki işlemleri sürüyor.

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