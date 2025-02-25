Baba-oğul tartışmasında kan döküldü

Düzenleme: Kaynak: AA
Baba-oğul tartışmasında kan döküldü

İzmir'in Kınık ilçesinde bir baba ile oğul kahvehanenin önünde karşılaştı. Tartışmanın şiddetlenerek kavgaya dönüşmesiyle babasını vuran kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İzmir'in Kınık ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Metin M. (47), Yayakent Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde karşılaştığı oğlu A.M. (23) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Metin M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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