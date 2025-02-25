Baba-oğul tartışmasında kan döküldü

İzmir'in Kınık ilçesinde tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldüren kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Metin M. (47), Yayakent Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin önünde karşılaştığı oğlu A.M. (23) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.M, tabancayla babasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları incelemede Metin M'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.