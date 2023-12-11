Baba olan Kaan Urgancıoğlu doğum anını anlattı

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri normal doğumla dünyaya gelmişti. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

"O AN FİLM İZLEMEK GİBİYDİ"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu, eşiyle birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullandı.

"UYKUSUZ GECELERE HAZIR DEĞİLİM"

Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna ise, "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası" yanıtını vererek güldü.

"SANIRIM BANA BENZİYOR"

Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç hakkında, "Sanırım bana benziyor" açıklamasında bulundu.

