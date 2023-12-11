Baba olan Kaan Urgancıoğlu doğum anını anlattı

Oğlu Ardıç'ın dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın sevincini yaşayan Kaan Urgancıoğlu, gazetecilerin, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna yanıt verdi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Baba olan Kaan Urgancıoğlu doğum anını anlattı

Kaan Urgancıoğlu ile Burcu Denizer, yaz aylarında Yunanistan'ın başkenti Atina'da evlenmişti. Bir süredir anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çiftin bebekleri normal doğumla dünyaya gelmişti. Çift, 3 kilo 100 gram dünyaya gelen oğullarına Ardıç ismini verdi.

3643932-b4c3669e6f1f79f21186a548d7fcc7d0-640x640.jpg

"O AN FİLM İZLEMEK GİBİYDİ"

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; ünlü oyuncu, eşiyle birlikte hastaneden çıkarken objektiflere yansıdı. Kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet eden Urgancıoğlu, "Annenin de Ardıç'ın da sağlık durumu çok iyi. Doğum anında Burcu'nun yanındaydım. Zor bir doğum oldu, uzun sürdüğü için yorucuydu. Film izlemek gibiydi o an... Sanki benim başıma gelmiyor ama arka koltuktan bir gerilim filmi izliyormuş gibi oldum. Mutlu sonla bir film izledim diyebilirim" ifadelerini kullandı.

3643932-66a79392cc5c2e7e0f48a003f03e4367-640x640.jpg

"UYKUSUZ GECELERE HAZIR DEĞİLİM"

Kaan Urgancıoğlu, "Uykusuz gecelere hazır mısınız?" sorusuna ise, "Rahmetli Kayahan'ın çok güzel bir ninnisini dinledim. Yardımcı olacağı zamanlar olacaktır mutlaka ama ben uykusuz gecelere hazır değilim açıkçası" yanıtını vererek güldü.

3643932-ccceeac6345840604e2d19db495102fa-640x640.jpg

"SANIRIM BANA BENZİYOR"

Kaan Urgancıoğlu, oğlu Ardıç hakkında, "Sanırım bana benziyor" açıklamasında bulundu.

İlgili Haberler
'Tereddüt Çizgisi'ne Brüksel'den en iyi film ödülü
Kaan Urgancıoğlu baba oldu. İşte bebeğinin ismi
Kaan Urgancıoğlu'nun saçları sosyal medyada dalga konusu oldu
Kaan Urgancıoğlu'nun eşi karnı burnunda görüntülendi
Kaan Urgancıoğlu'ndan açıklama geldi. Düşük kira ödediği evi günlük kiraya verdiği iddia edilmişti
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 10 Aralık Pazar MasterChef All Star’dan kim gitti?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Kurye katilinin babası Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud Isparta’dan neden ev aldı?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Emekli maaşı banka promosyonu nasıl alınır? Emekli maaşı banka promosyonu şartları neler?
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İş Bankası, Akbank, ING, Garanti BBVA, QNB Finansbank, Yapı Kredi emekli promosyonu
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Emekli zammı ne kadar olacak? 2024 emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Asgari ücret belli oldu mu? 2024 asgari ücret ne kadar kaç TL olacak?
Son Haberler
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı Gündem
Seçil Erzan'a kadar uzanan dolandırıcılığın 74 yıllık tarihi. Her şey Galata’nın satılmasıyla başladı
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi Spor
Galatasaray'da Ziyech ve Davinson Sanchez'den beklenen haber geldi
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı Gündem
İşte Fatih Altaylı'nın sorduğu o soru. Fatih Altaylı Defne Samyeli'ye sadece bu soruyu sormak için program yaptı
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman? Magazin
Altın Kafes 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Altın Kafes yeni bölüm ne zaman?
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti Magazin
Sinem Kobal’ın kırmızı elbisesinin fiyatı ortaya çıktı. Ödül töreninde giymişti
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman? Magazin
Dilek Taşı 14. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman?
İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı Spor
İstanbulspor’da transfer hareketliliği. İsa Karaarslan sordu Hakan Yakın cevapladı