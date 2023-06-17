Baba olmak isteyenlere 7 önemli öneri. Profesör açıkladı

Editör: Erkavim Yıldırım

Ürolog Prof. Dr. Adnan Gücük, baba olmanın getirdiği sorumluluklara dikkat çekerek, hem babalara hem baba adaylarına, sağlıklarını korumak için tavsiyede bulundu.

Prof. Dr. Gücük, düzenli korunmasız cinsel ilişkiye rağmen bir yıl boyunca gebe kalamayan çiftlerin üroloji hekimine başvurmaları gerektiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Adnan Gücük, baba olmanın, verdiği mutluluğun yanında büyük sorumluluk da getirdiğine işaret ederek “Sağlıklı bir yaşam tarzı sadece sizin için değil, aynı zamanda aileniz ve sevdikleriniz için de önemlidir. Bu nedenle erkek sağlığını korumak ve gelecekteki baba adayları olarak iyi bir başlangıç yapmak için gerekenlere dikkat edilmeli” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Gücük, babalar ve baba adaylarının genel sağlığıyla birlikte ürolojik sağlıklarını da korumaları gerektiğini vurgulayarak, şu önerileri sıraladı:

-Sağlıklı yaşam tarzı benimseyin

-Dengeli beslenin

-Stresten kaçının

-Cinsel hayatınızı düzenleyin

-Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) durumunda destek alın

-Cinsel enfeksiyonlardan korunun

-Üreme sağlığı için bir üroloğa başvurun