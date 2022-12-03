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  • Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile oyun oynarken, bir yandan da baba olmanın tadını çıkarıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile oyun oynarken, bir yandan da baba olmanın tadını çıkarıyor.

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer'in oğulları Kurt Efe'nin yüzü çok merak edilirken, yeni paylaşılan bir kare görenlerin içini ısıttı. Başak Dizer'in paylaştığı fotoğrafta oğlu ile oyun oynayan Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyanın gündemine oturdu.

Haber Giriş: 3 Aralık 2022 Cumartesi - 13:43
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Baba olmanın tadını çıkaran Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile oynarken paylaşılan fotoğrafı gündem oldu.

Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile oyun oynarken, bir yandan da baba olmanın tadını çıkarıyor.
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, Paris’te gerçekleşen nikah töreni ile 2016 yılında dünya evine girmişti. İkili mutluluğunu bir de tatlı mı tatlı bir çocukla taçlandırdı. Çift bebeklerine Kurt Efe ismini verdi. 

Başak Dizer sık sık eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin fotoğraflarını paylaşıyor.

Paylaştığı son karede ise Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ile oyun oynadığı görüldü.

Oğlu ile büyük bir keyifle oyun oynayan yakışıklı oyuncunun, eşi Başak Dizer tarafından paylaşılan bu fotoğrafı görenlerin yüreklerini ısıttı

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Sevgi Kudret
3.12.2022 13:56
Yandık. Çok yemek yemiş, iri yarı olmuş. Halbuki ince, uzun olmak, sessiz, doğru, zarif, iyi meslekli olmak makbuldür. İsmi harika. Artık çok az yemek verin ltf. Tam Bizden olsun.  
 
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