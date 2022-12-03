Kıvanç Tatlıtuğ, oğlu Kurt Efe ile oyun oynarken, bir yandan da baba olmanın tadını çıkarıyor.

Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist Başak Dizer, Paris’te gerçekleşen nikah töreni ile 2016 yılında dünya evine girmişti. İkili mutluluğunu bir de tatlı mı tatlı bir çocukla taçlandırdı. Çift bebeklerine Kurt Efe ismini verdi.

Başak Dizer sık sık eşi Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin fotoğraflarını paylaşıyor.

Paylaştığı son karede ise Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu ile oyun oynadığı görüldü.

Oğlu ile büyük bir keyifle oyun oynayan yakışıklı oyuncunun, eşi Başak Dizer tarafından paylaşılan bu fotoğrafı görenlerin yüreklerini ısıttı