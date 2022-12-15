Baba Vanga'nın 2023 kehanetleri ortaya çıktı. Duyanları ürpertti

Ünlü kahin Baba Vanga'nın kehanetleri gündemden düşmüyor.

Baba Vanga'nın bir bir sıraladığı 2023 kehanetleri resmen korku saldı. Kör kahin olarak da anılan Baba Vanga 12 yaşında görme yetisini kaybetmiş ve öngörüleriyle ünlenmiştir. Her yıl için farklı kehanetleri olan Baba Vanga'nın daha önce gerçekleşen pek çok kehaneti bulunuyor.

Baba Vanga'nın geleceği 5079 yılına kadar tahmin ettiği düşünülüyor. Ünlü kahin 2023 yılı için biyolojik saldırılar, güneş fırtınası ve nükleer felaket gibi tahminlerde bulundu. Baba Vanga'nın öngörülerinin yüzde 85 oranında doğru olduğuna inanılıyor.

İşte Baba Vanga'nın şimdiye kadarki en içler ürperten 2023 kehanetleri...

LABORATUVAR BEBEKLERİ

Baba Vanga, doğal insan doğumlarının sona ereceğini tahmin etti. Buna göre hükümet liderlerı tüm insan yaşamının bir laboratuvarda gerçekleştirilmesi çağrısında bulunacak. Liderler ve tıp uzmanları kimin doğacağına karar verecek. Ebeveynler ise çocuklarının dış görünüşünü belirleyebilecek.

BİYOLOJİK SİLAHLAR

Kör Kahin'e göre 2023 yılında büyük bir ülke, insanlar üzerinde biyolojik silah denemeleri yapacağını ve bu deneme sonucu binlerce insanın ölümü ile sonuçlanacağını ileri sürdü. Ancak, Birleşmiş Milletler Biyolojik Silahlar Sözleşmesi bu tür deneylerin yapılmasını yasaklıyor.

NÜKLEER FELAKET İÇİN UYARDI

Daha önce Çernobil Nükleer faciasını bildiği ileri sürülen Baba Vanga 2023 yılında da nükleer felaket olabileceğine dair uyarı verdi.

GÜNEŞ TSUNAMİSİ

2023 kehanetlerinden bir diğeri ise büyük bir güneş fırtınası yaşanacağı yönünde. Güneş fırtınaları sonucunda çok büyük çapta elektrik santrali etkilenebilir. Güneş patlamaları nedeniyle yaşanan hasarın sonucu dünyanın uzun yıllar Karanlık Çağ'a dönebileceğini düşünülüyor.

DÜNYANIN YÖRÜNGESİ DEĞİŞİKLİK

Baba Vanga 2023'de dünyanın yörüngesinde değişiklik olacağını tahmin etti ancak detayları bilinmiyor. Ne denli bir değişim olacağı bilinmese de Baba Vanga'ya göre bu değişiklik yıkıcı sonuçlara neden olacak.