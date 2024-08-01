Baba ve oğlun öldüğü kaza kamerada

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Yalova-İzmit karayolu Yalova istikametinde, Altınova ilçesi Çavuşçiftliği mevkiinde meydana geldi. Ehliyetsiz 17 yaşındaki M.C.K. idaresindeki 41 YU 548 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ahmet Yıldız (36) ve kucağındaki 4 yaşındaki oğlu Vahit Yıldız’a çarptı. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada ehliyetsiz sürücü M.C.K. ve araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Baba ve oğlunun cansız bedenleri otopsi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Cenazeler, ailelerine teslim edilerek Şanlıurfa’ya götürüldü. Gözaltına alınan M.C.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı.

Baba ve kardeşinin ölümüne tanık oldu

Ahmet Yıldız, rahatsızlanan 11 yaşındaki kızı Ayşe Yıldız’ı Altınova Devlet Hastanesi’ne götürdükten sonra, ailenin minibüsle Çavuşçiftliği mevkiine geldiği ve babanın evine ulaşmak için karayolu kenarında indiği öğrenildi. Baba, 2 çocuğuyla birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken kaza meydana geldi. Kaza anında, 11 yaşındaki Ayşe Yıldız, babası ve kardeşinin gözleri önünde aracın çarpışını izledi. Ailenin, trafiğin daha az olduğu araç altgeçidini kullanmak yerine karayolunu tercih ettiği belirtildi. Minik Vahit’in daha önce de bir trafik kazası geçirdiği öğrenildi.

Tır sürücüsü: "Araç 150 kilometrenin üzerinde bir hızla gidiyordu"

Kaza sırasında aracın 150 kilometrenin üzerinde bir hızla gittiğini belirten bir tır sürücüsü, baba ve oğlun öldüğünü ifade etti.

Sosyal medya paylaşımları şok etti

Kazaya sebep olan M.C.K.’nin sosyal medya paylaşımlarında birçok kez direksiyon başında araç kullandığı ve lüks araçlarla çektiği videolar dikkat çekti. M.C.K.’nin “Arabasına güveneni bekleriz” ifadeleri ise tepkilere neden oldu. Gencin, sosyal medyada birçok otomobil paylaşımı yaptığı görüldü.