Baba ve oğlunun cezası belli oldu. 107 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı

Kaynak: DHA
Baba ve oğlunun cezası belli oldu. 107 kilo uyuşturucuyla yakalanmışlardı
Kocaeli'de, 107 kilo eroin taşıyan 2 TIR'daki İbrahim Karadaş (53) ile oğlu Mehmet Fatih Karadaş (31), 28,5'ar yıl hapis cezası aldı.

Kocaeli polisi, 107 kilo eroin gizleyen 2 TIR’ı durdurdu. TIR sürücüleri İbrahim Karadaş ve oğlu Mehmet Fatih Karadaş tutuklandı ve uyuşturucu ticareti suçundan yargılandı. Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında, baba ve oğul 28 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

İbrahim Karadaş, uyuşturucunun gerçek sahibinin N. olduğunu söyledi ve kendisini ve ailesini tehdit ettiğini iddia etti. Mehmet Fatih Karadaş ise olaydan habersiz olduğunu ve çocuklarının mağdur olduğunu belirtti.

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