Babacan açıkladı: DEVA Partisi Meclis'te grup kuruyor

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan, KRT TV’de canlı yayın konuğu oldu.

Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nin Meclis’te kurdukları gruba neden katılmadıkları sorulan Babacan, şu yanıtı verdi:

"O tercihimizin pek çok sebebi var. Niye biz ayrı durduk, niye farklı bir yol yürüyoruz pek çok sebebi var. Ama en önemli sebeplerinden biri şu, Meclis'te başka bir muhalefet grubu olmasını biz çok önemsedik"

“PEK ÇOK GÖRÜŞMEMİZ VAR”

Babacan, partisinin sahip olduğu milletvekili sayısının yerel seçimden sonra 20'nin üzerine çıkabileceğini ve Meclis'te ayrı bir grup kurmaya yakın olduklarını söyledi.

Babacan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Bizim şu andaki hedefimiz ve çabamız Meclis'te yeni muhalefet grubu kurmak. Bizim şu anda 15 milletvekilimiz var ama seçimlerden sonra bunun katılımlarla veya stratejik iş birlikleriyle 20'nin üzerine çıkması çok yakın görünüyor. Pek çok görüşmemiz var. Dolayısıyla Saadet ve Gelecek grubunun Meclis'te olması çok önemlidir. Onlar bir siyasi çizgiyi temsil etmektedir, o çizgiye bizim saygımız var. Ortaklar yönler olabilir, politikalarımız kesişen yerler olabilir ama ayrıştığımız yerlerde var. Zaten partiler tam örtüşse ayrı ayrı partiler olmaz."