Babacan: Partilerin hepsi eşitler olarak masaya oturdu. Buna karşı olanlar varsa söylesin, gereğini yapalım

Medyascope’tan Ruşen Çakır’ın sorularını yanıtlayan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, “Eğer Altılı Masa benim ismim üzerinde mutabık kalırsa hem rahat seçilirim hem de en iyi şekilde yönetirim” ifadelerini kullandı.

Altılı Masa’nın yol haritasından, ortak aday tartışmasına kadar pek çok konuya değinen Babacan, partisinin temel haklar eylem planını da anlattı.

Babacan, “Kendi logomuzla, kendi listemizle seçime gideceğiz” dedi.

Altılı Masa’nın 11. toplantısıyla ilgili konuşan Babacan, adayın belirlenmesiyle ilgili olarak “Önce anayasa değişiklik paketini tamamlayacağız, ortak politikalar metnini oluşturacağız ve geçiş sürecinin yol haritasını belirleyeceğiz. Bu bahsettiğim çalışmalar bitmeden aday isimleri konuşulduğunda genelde adayların kimlikleri ve geçmişleri tartışılıyor. Halbuki biz ne yapacağımıza karar verdikten sonra, ülkenin sorunlarını çözmek için neler yapılacağıyla ilgili konuları bitirip ortaya koymadan, adayı tartıştığımızda kimlik ve geçmiş tartışılıyor. Bunlar oluşturulmadan ortak adayı belirlemeyeceğimizi söylemiştik, bu sıralamada devam ediyoruz. Toplumda adayımızın tartıştığını görüyoruz, vatandaşlarımızın eğilimlerini değerlendireceğiz. Vatandaşların bu konuda tabii ki çok büyük merakı var. Ben bunu da çok sıhhatli buluyorum” dedi.

“BUNA KARŞI OLANLAR VARSA HEMEN SÖYLESİN, GEREĞİNİ YAPALIM.”

Babacan, Masa’daki partilerin oy oranlarına göre ağırlığının olup olmadığını yönündeki tartışmalara şöyle cevap verdi:

Seçimlerden önce hiçbir partinin seçimde yüzde kaç alacağını önden hesap ederek bir çalışma olmaz, öyle bir çalışmayla seçime gidilmez. eğer öyle bir çalışmayla seçime gidilse o zaman her parti kendi yoluna. Bu partilerin hepsi eşitler olarak Masa’ya oturmuştur. Buna karşı olanlar varsa hemen söylesin, gereğini yapalım.

“ALTILI MASA İSMİM ÜZERİNDE MUTABIK KALIRSA EN İYİ ŞEKİLDE YÖNETİRİM”

Babacan adaylığı konusuyla ilgili olarak “Bizim önceliğimiz altı genel başkanın oturduğu masanın içinden bir aday çıkması. Böylece kararlar daha hızlı alınacaktır. Dışarıdan bir ismin adaylığı söz konusu olduğunda, diğer ismin adapte olması zaman alacaktır ama Altılı Masa dışarıdan bir isimde anlaşırsa birkaç haftalık daha sürece ihtiyaç olur” dedi.

“YÖNETİM MODELİ ÜZERİNDE YÜZDE 95 MUTABAKAT VAR“

Bir taslak belgesinin olduğunu söyleyen ve yönetim modeli üzerinde büyük oranı mutabakat sağlandığını belirten Babacan, “Bir taslak belgemiz var. Eylülde sessiz liderler turu yaptım, öneri listemizi sunduk liderlere. Bütün liderler kendi önerilerini getirdi. Yüzde 95 oranında bu yönetim modeli üzerinde mutabakat var. Henüz yüzde 100 mutabakata varılmadan içerikle ilgili bilgi vermeyi çok doğru bulmuyorum” diye konuştu.

“GANİMET Mİ PAYLAŞIYORUZ?”

Seçimden sonra Altılı Masa’nın yönetimdeki rolleri hakkında “Burada ‘Kim, hangi koltuğu kapacak?’ diye bir şey yok. Ganimet mi paylaşıyoruz?” diyen Babacan, “Biz beraber nasıl yöneteceğimizin modelini kuruyoruz. Başa çıktığımızda ben golcüyüm, hangi pozisyonda olursak olalım hangi alanda olursak olalım gol atacağız” dedi.

“BAKANLARI 5 YIL MEŞGUL EDECEK EV ÖDEVİ VAR”

Kuruldukları ilk günden beri seçim sonrasına hazırlandıklarını vurgulayan Babacan “Türkiye tarihinde bunu gibi bir çalışma yapılmadı. 22 tane eylem planımız var. Pazar günü bunların lansmanını yapacağız. Seçimlerden sonra seçilecek bakanları en az 5 yıl meşgul edecek ev ödevi var” diye konuştu.

DEVA PARTİSİ’NİN TEMEL HAKLAR EYLEM PLANI

Temel Haklar Eylem Planı’yla ilgili konuşan Babacan, “Bu planda toplam 354 tane madde var. Bu maddelerin içerisinden üç tanesi tartışıldı. Diğer maddelerle ilgili görüşünüz var mı? Bu maddelerle ilgili ne diyorsunuz? Ses çok, çünkü sapasağlam çalışma. ‘Anayasa’dan ‘Türk’ ifadesini çıkarıyorlar’ diyorlar. Öyle bir şey yok. Eylem planlarımızda anayasanın ilk dört maddesinde değişiklik yaptığımız iddiaları yalan” dedi.

Anketlerle ilgili de konuşan DEVA Partisi lideri “Biz Türkiye genelinde çok geniş araştırmalar yaptık. 100 kişiye soruyorsunuz, bunlardan sadece 2’si konuşuyor, konuşan 2 kişiyle de anket yayınlıyorsunuz” dedi.

ORTAK ADAY TARTIŞMALARI

Ortak adayla ilgili konuşan Babacan, “Altılı Masa’daki partiler bile kendi içlerinde bu konuyu istişare etmeye yeni başladı. Altılı Masa’da hiçbir isimle ilgili bir tartışma bugüne kadar olmadı, ortak aday süreci yeni başlıyor. Dışarıdan görüşmeleri de ben aceleci görüyorum. Bizim adayımızın sadece altı partiden değil mümkün olduğunca çok partiden destek alması bu işin rasyonelitesinin gereğidir. Ben daha önce de söyledim iktidar partisinin tabanın bile destek gelebilir ortak adaya” dedi.

“HDP İLE AÇIK, ŞEFFAF GÖRÜŞÜYORUZ”

HDP ile ilişkilerine de değinen Babacan “HDP’yle açık, şeffaf görüşüyoruz” dedi.

Ortak adayın herkesle görüşmeye açık olması gerektiğini söyleyen Babacan “Adayın herkesi buluşturan biri olması gerekiyor. Böyle bir şey olabilir mi? ‘Bizim ortak adayımız falanca partiyle diyaloğa kapalı, öyle bir aday seçeceğiz ki şunlarla asla görüşmesin’. Çok yanlış bir yerden başlamış oluruz” dedi.

“KENDİ LOGOMUZLA, KENDİ LİSTEMİZLE SEÇİME GİDECEĞİZ”

Milletvekilliği seçimlerinde nasıl strateji uygulayacaklarını söyleyen Babacan, bir komisyon kurduklarını söyledi:

Bugünlerde isim vereceğiz bu komisyona. Buradaki nihai kararı konuşmak için erken. Altı parti 81 ilde ve seçim bölgesinde her biri ayrı ayrı kendi listesiyle girerse kaç milletvekili çıkacak ya da bir olursa kaç milletvekili çıkacak? Bilim ile siyasetin matematiği ayrı işliyor. O zaman bütün partilerin tek şemsiye altında seçime girmesi gerekiyor. O da olmaz, her parti kendi tabanına hitap etmeli. Dolayısıyla iyi planlamak gerekiyor. Bizim kontenjan derdimiz yok, kendi logomuzla seçime gideceğiz.

“BİZ HAZIRIZ”

“Altılı Masa’nın adayının iktidara gelmesi durumunda ekonominin kontrolü Ali Babacan’da olacak mı?” sorusuna cevap veren Babacan, 22 eylem planı hazırladıklarını söyledi ve “22 eylem planı hükümetin tümüdür. ‘Babacan’ deyince akla hükümetin tümü akla geliyor. Bütün ülke yönetimi geliyor. Çünkü biz hazırız. Hep dediğimiz gibi ‘Hükümete ganimet gözüyle mi bakıyoruz, yoksa ülkeyi nasıl yöneteceğiz’ diye mi bakıyoruz. Biz her konuda dersini çalışmış bir parti olarak Altılı Masaya oturduk” dedi.

“ÜLKEYİ NORMAL YOLLARLA YÖNETEMEYENLER, ALGI OPERASYONUYLA YÖNETMEYE ÇALIŞIYORLAR”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in dün (12 Ocak) Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emin Şen hakkında yaptığı açıklamalarla ilgili konuşan Babacan “Özgür Bey, herkesin bildiği bir gerçeği kanıtlarla ortaya koymuş. Ülkeyi normal yollarla yönetemeyenler ancak propaganda makinasıyla ve sosyal medya trolleriyle, algı operasyonuyla yönetmeye çalışıyorlar” diye konuştu.

“DEVLET HER VATANDAŞIN HAYAT TARZINI OLDUĞU GİBİ KABUL ETMELİ”

LGBTİ+’larla ilgili sorulan soru üzerinde Babacan şöyle dedi:

Devlet her vatandaşın hayat tarzını olduğu gibi kabul etmeli. Hayat tarzını korumak, başkalarının hayat tarzına müdahale etmelerini önlemek devletin en önemli görevi. Parti olarak duruşumuz bu. Biz, Altılı Masa’ya bir duruşumuzla oturduk.