Babacan Türkiye'nin durumunu Ramazan paketiyle açıkladı. '2009'da 50 lira tutuyordu'

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan iktidara, 'Ramazan Paketi' eleştirisi. Fiyat artışlarıyla birlikte enflasyona tepki gösteren Babacan verdiği örnekle Türkiye'nin geldiği ekonomik durumu ortaya döktü. 200 TL'nin tedavüle girdiği 2009 yılında Ayçiçek Yağı, pirinç, kuzu eti, makarna, süt, çay, şeker ve peynirden oluşan Ramazan paketinin 50 lira 88 kuruş tuttuğunu belirten Babacan O dönemde 200 TL'nin 134 dolar değerinde olduğunu hatırlattı. Babacan, şimdi ise 200 lira ile ancak 6 buçuk dolar alındığını da sözlerine ekledi.

Seçim çalışmaları kapsamında Mardin'i ziyaret eden Ali Babacan iftar yemeğinden konuştu, iktidarı eleştirdi. Babacan, “Tarih Ocak 2009. Bir Ramazan Paketi oluşturalım bakalım ne kadar tutacak?” diye sorduktan sonra 200 TL’lik Ramazan Paketi üzerinden hesaplama yaptı.200 TL ilk tedavüle çıktığı 2009 yılında, 1 litre Ayçiçek Yağı, 1 kilo pirinç, 1 kg kuzu eti, 1 paket makarna, 1 litre süt, 1 paket çay, 1 kg şeker ve 1 kg peynirin 50 lira 88 kuruş tuttuğunu belirten Babacan, "200 liraya 40 litre Ayçiçek yağının alınabildiği günlerdi onlar. Şimdilerde 6 buçuk dolar etmeyen 200 TL o zaman 134 dolar ediyordu." dedi.

Kumar, fuhuş ve bahislerin tavan yaptığını, gayri meşru olup olmamasına bakmaksızın hızla zenginleşme anlayışının toplumda yaygınlaştığını vurgulayan Ali Babacan“Artık helal nedir, haram nedir, hızla birbirine karışıyor. Helalinden kazanmak, alın teriyle kazanmak kavramları artık unutuluyor. Toplumumuzun dokusu, bu kötü yönetim ve ekonomik sebeplerle çürüyor” dedi.