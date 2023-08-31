Babacan’a zehir zemberek sözlerle istifa etti. DEVA Partisi kurucularındandı

DEVA Partisi kurucularından Ahmet Faruk Ünsal, Ali Babacan'a yönelik sert eleştirilerde bulunarak partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Babacan’a zehir zemberek sözlerle istifa etti. DEVA Partisi kurucularındandı

Editör: İsa Karaarslan

DEVA Partisi'nin kurucuları arasında olan Ahmet Faruk Ünsal istifa etti.

Ünsal istifa ederken DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a yönelik de zehir zemberek sözler sarf etti.

Sosyal medya hesabından "Kamuoyuna saygılarımla" başlığıyla attığı tweetiyle istifasını paylaşan Ünsal, partisini tüzüğe aykırı davranmakla suçladı.

Ayrıca ek olarak paylaşım yapan Ünsal, “Kapılar kapanınca tek adamlığı savunanlar kamera önünde demokratlık oynuyorsa, kural bazlı, şeffaf yönetim diyenler oldu bittiye tenezzül ediyor ve buna rıza gösteriliyorsa, herkesin kendi fırsat sırasını beklediği o yerden hayır çıkmaz Oranın en değersiz emeği demokrasi emeğidir.“ ifadelerini kullandı.

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Ünsal şunları yazdı:

"Sayın Kamuoyuna;

Başkanlık sisteminin ülkemizi getirdiği, güçleri tek elde toplayan, hukuku ayak bağı gören, kurumları işlevsiz hale getiren şeffaf, katılımcı ve öngörülebilir olmayan, hesap vermeyen liyakati önemsizleştiren, haksız zenginleşmeye yol açan ve sonuçta hem hepimizin fakirleşmesine hem de ülke ve bölge barışının ciddi tehlikeye girmesine sebep olan açmazdan çıkmamızı sağlamak niyetiyle yaklaşık 3,5 yıl önce Deva Partisi'nin kurucuları arasında yer aldım.

Kuruluşundan bu yana geçen süre içinde, zaman zaman hayatın olağan akışının gereği olarak kadrolaşma, siyasal üslup tonlama, zamanlama vs. konularında parti yönetimiyle ayrışmalarımız olduysa da, bunlar yönetilebilecek boyutları aşmadı

Seçim sürecinde ve sonrasında partinin yetkili kurullarıyla yaptığım görüşmeler sonrası:

-Bizzat Sn. Genel Başkan tarafından söz verilmiş ve kamuoyuna deklare edilmiş olmasına rağmen, şeffaf olmayan bir karar alma süreciyle partinin seçimlere sokulmayışı

-Sayın Genel Başkan'ın, tüm milletvekili adaylarını ve sıralamalarını Genel Merkez Yürütme Kurulu'na getirdiği teklif ile, "tek belirleyici" yetkisi alarak tek başına tespit etmesi,

-Sn. Cumhurbaşkanı'nı Anayasa'ya uymamakla itham eden Sn. Genel Başkan'ın Milletvekili listelerini hazırlarken parti anayasası niteliğindeki tüzüğün amir hükmü olan cinsiyet, genç ve engelli kotalarına uymayarak, yani kendi partisinin anayasasını açıktan çiğneyerek henüz yolun çok başında tüm siyasi iddialarımızla çelişmesi ve Partinin en üst karar alma organı Genel Merkez Yönetim Kurulu'nun konuyu geçiştirmesi,

Sn. Genel Başkan'ın, 16 Nisan 2017 Referandum sürecinde tek adam rejimi kampanyasında EVET için canhıraş çalışan veya ülkenin en kritik oylamasında hiç bir şey olmamış gibi sessiz kalanları, kamuoyu önünde ciddi bir özeleştiri dahi vermemelerine rağmen, siyasi olarak önde tutması, Parti'nin ve Millet İttifakı'nın en önemli siyasi iddiası olan Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem konusunda Parti'nin samimiyetinin sorgulanmasına yol açması

Yukarıda maddeler halinde paylaşılan konular hakkında Parti yönetiminin bir türlü ikna edici izahta bulunamayışı ve kendi küçük İktidar alanlarında hukuku, katılımcılığı, şeffaflığı, liyakati adaleti hesap verebilirliği öngörülebilirliği, kural bazlı yönetimi inşa edemeyenlerin ülke genelinde bunu başaramayacaklarına olan inancım ve ayrışan siyasi pozisyonlarımızın Parti yönetimiyle uzlaşılamayacak noktaya ulaşması nedeniyle kuruluş aşamasında %12-13lerde teveccüh gören ama tüm ikazlara rağmen işlenen hatalar nedeniyle vatandaşlarımızın umudunu tüketen teşkilatları boşalan ve pratikleriyle geleceğe dair yeni bir hikaye yazma umut ve takati kalmayan Deva Partisi'nden istifa ediyorum.

Adaleti bilgeliği liyakati, cesareti, fedakarlığı isabetli öngörüyü, yani yürek ve beyin emeğini ortak akılla buluşturarak, adil, barışçı ve müreffeh bir Dünya'ya ulaşma mücadelesinin başarılabileceğine inanan yol arkadaşlarıyla arayışa devam edeceğimi kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ederim."

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