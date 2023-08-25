Babacan'dan Erdoğan'a faiz çıkışı: Yanlışlarınızın bedelini milyonlar ödedi

Editör: Çağlar Bülent SANSAR

Merkez Bankası son iki toplantıda olduğu gibi dün gerçekleşen toplantısında da politika faizini yükseltti.

Toplantıda ekonomist beklentilerini de aşan bir artışa giden MB, 750 baz puan artışla politika faizini yüzde 25'e çıkardı. Bu faiz son dört yılın da en yüksek seviyesinde yerini aldı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da sosyal medya hesabından MB'nin kararı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi.

Erdoğan'ın 'Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez' ifadelerinin yer aldığı videolu bir paylaşım yapan Babacan, şunları söyledi:

'YANLIŞINIZIN BEDELİNİ MİLYONLARCA İNSAN ÖDEDİ'

Seçimden önce “Faiz devamlı düşecektir” dedi, seçimden sonra faizi devamlı artırıyor.

Sayın Erdoğan, faiz konusunda üç aydır susuyorsunuz. Lütfen açıklayın. Size göre hangisi doğru: Faizi düşürmek mi, artırmak mı?

Yanlışlarınızın bedelini milyonlarca insan ödedi, ödüyor.