Babacan'ın ‘CHP’ yorumu yeniden gündem oldu: Kendi başına seçim kazanması mümkün mü ya?

DEVA Partisi, resmi olmayan sonuçlara göre 31 Mart Yerel Seçimleri’ni ülke genelinde yüzde 0,33 oy alarak tamamladı.

Sandıktan çıkan sonuçların ardından Genel Başkan Ali Babacan'ın, 2023'ün ağustos ayında katıldığı bir canlı yayında söylediği sözler yeniden gündeme geldi.

Babacan programda, CHP'nin yerel seçimlere ittifaksız girmesi durumunda herhangi bir başarı elde edemeyeceğini savunmuştu.

Babacan'ın gündem olan sözleri şu şekilde:

“YA SİZ HAYAL Mİ GÖRÜYORSUNUZ?”

"Ben o sesi çok çıkanlara soruyorum. CHP’nin kendi başına bugün Türkiye genelinde herhangi bir seçime girip kazanması mümkün mü ya? Ya siz hayal mi görüyorsunuz? Bu ülke öyle bir ülke mi yani. Birlikteliklerle ancak bu iş olur. Bu gerçeği görmeleri lazım. Ya işte yerel seçim geliyor. Hadi desinler ki İstanbul'da, Ankara'da biz kendi adayımızla çıkacağız ve kazanacağız.