Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu

2-4 Mayıs arası düzenlenen etkinlikte çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kotan, “2 Mayıs Dünya Bebek Günü’nde etkinliklerimiz başladı. Üç gündür çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte, hem sanatsal hem spor hem müzik içeren etkinliklerimiz oldu. Seminerler düzenledik, seneye de aynısını yapacağız. Konyaaltı’nda çocuk odaklı belediyeciliği yükselteceğiz. Ailelerimiz, çocuklar ve bizler çok güzel eğlendik. Burada çocuklarımızın gelişimi, ebeveynlerimizin bu noktada eğitimi çok önemli. Etkinlikleri yaparken, çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalışıyoruz, artık çocuğun büyütülmesi noktasında da babanın anne kadar çok büyük bir sorumluluğu var. Çocukların öz bakımıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Ben de yıllardır çocuğumuzun öz bakımını eşimle birlikte paydaş olarak yaptım. Çocuğumuzun alt değişiminden, banyosuna kadar birer hafta sırayla üstlendik. Bu anlayışın çoğalması noktasında, bu etkinlikler çok güzel” diye konuştu.