Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu

Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu
Kaynak: İHA
Antalya’nın Konyaaltı ilçesinde yer alan Bebek Parkı’nda yapılan Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması ve Bebek Emekleme Yarışması, renkli anlara sahne oldu.
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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 1

Konyaaltı Belediyesi’nin, 2 Mayıs Dünya Bebek Günü çerçevesinde Konyaaltı Bebek Parkı’nda düzenlediği Bebek Günleri’nin son gününde, Bebek Emekleme Yarışması ile Babalarla Bebek Bezi Bağlama Yarışması düzenlendi. Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan yarışları başlattı.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 2

Annelerin jüride yer aldığı yarışmada babalar sevecen, nazik, temiz, hızlı ve pratik olma şartları üzerinden değerlendirmeye alındı. Oyuncak bebeklere bez bağlamaya çalışan babaların telaşı ve eşlerinin dikkatle izlemesi, unutulmaz görüntüler ortaya çıkardı.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 3

10 kişinin yarıştığı bebek bezi bağlama yarışmasında, ilk dörde giren babalara bebek bezi hediye edildi. Birinci olan baba yarışmayı 42, ikinci 50, üçüncü 56, dördüncü 59 saniyede tamamladı. Yarışmayı 42 saniyede bitiren Baba Celalettin Kılıç, yarışmadan önce çalıştığını açıklayarak “Çocuğum 60 günlük, biz sabah akşam hazırlık yapıyorduk. Biraz önce bebeğimin altını değiştirdim, ardından gelip yarışmaya katıldım. Çok keyifliyim. Doğumdan önce 16 tane yeğeni büyüttüğüm için doğuştan eğitimliyim.” dedi.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 4

Celalettin Kılıç’ın karısı İpek Kılıç da, eşinin kazanacağından emin olduğunu söyledi. Kılıç, “Kazanmasaydı bu gece kendisini eve almayacaktım ama eşime güveniyordum. Doğumdan itibaren, hem yardımsever hem de en hızlı şekilde çocuğumuzun altını değiştiriyor. En büyük yardımcım, eşim” ifadelerini kullandı.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 5

Dört bebeğin yer aldığı “Emekleme Yarışmasında” ise 0-1 yaş arası emeklemeye yeni başlayan bebekler yarıştı. Yarışın başlamasıyla annesi tarafından yönlendirilen bebekler, minderlerin üzerinde defalarca gidip geldi. Yarışın kazananı olmadığı emekleme yarışmasında da tüm annelere bebek bezi hediye edildi.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 6

Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, etkinlik hakkında konuşma yaparak 6 buçuk yaşındaki oğlunun bakımında eşine her zaman yardımcı olduğunu söyledi ve babalardan da aynı özeni göstermelerini rica etti.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 7

2-4 Mayıs arası düzenlenen etkinlikte çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalıştıklarını vurgulayan Başkan Kotan, “2 Mayıs Dünya Bebek Günü’nde etkinliklerimiz başladı. Üç gündür çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte, hem sanatsal hem spor hem müzik içeren etkinliklerimiz oldu. Seminerler düzenledik, seneye de aynısını yapacağız. Konyaaltı’nda çocuk odaklı belediyeciliği yükselteceğiz. Ailelerimiz, çocuklar ve bizler çok güzel eğlendik. Burada çocuklarımızın gelişimi, ebeveynlerimizin bu noktada eğitimi çok önemli. Etkinlikleri yaparken, çocukla ailenin bağını güçlendirmeye çalışıyoruz, artık çocuğun büyütülmesi noktasında da babanın anne kadar çok büyük bir sorumluluğu var. Çocukların öz bakımıyla ilgilenmeleri gerekiyor. Ben de yıllardır çocuğumuzun öz bakımını eşimle birlikte paydaş olarak yaptım. Çocuğumuzun alt değişiminden, banyosuna kadar birer hafta sırayla üstlendik. Bu anlayışın çoğalması noktasında, bu etkinlikler çok güzel” diye konuştu.

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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 8
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Babalar bez bağlama yarışmasında rakip oldu 9
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