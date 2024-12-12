Babalık davası açılmıştı! Hacı Sabancı’dan dikkat çeken istek

2021'de evlenen Hacı Sabancı, geçtiğimiz aylarda Fatma D. tarafından babalık davasıyla karşı karşıya kaldı. Başka bir kadından çocuğu olduğu iddia edilen Hacı Sabancı, bu dava ile uzun bir süre magazin manşetlerinde yer aldı.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TANIŞTILAR

Davaya göre, Fatma D. ile Hacı Sabancı 14 yıl önce sosyal medya üzerinden tanıştı ve Los Angeles'ta bir tatil gerçekleştirdi. 2015'e kadar pek görüşmemelerine rağmen ara sıra otellerde buluştular. 2019'da yolları ayrıldığında Fatma D. başka biriyle evlendi, bu evlilik uzun sürmedi.

Fatma D., Hacı Sabancı'dan boşanma sürecinde yardım istedi ve bu süreçte tekrar bir araya geldiler, o gece bir ilişki yaşadılar. Evliliği devam ederken hamile kaldığını fark eden Fatma D., 2 Şubat 2021'de 'Uzay' adında bir erkek çocuğu dünyaya getirdi.

HACI SABANCIYA BABALIK DAVASI AÇTI

Fatma D.'nin eski eşi, çocuğun kendisinden olmadığı gerekçesiyle soy bağını reddetti ve Fatma D. de Hacı Sabancı'ya babalık davası açtı.

DNA TESTİ İSTEDİ

Fatma D., mahkemeden çocuğu Uzay'ın daha fazla mağdur olmaması için acil yargılama yapılmasını, DNA testiyle babalık ilişkisinin tespit edilmesini ve Hacı Sabancı'nın babalığının resmi kayıtlara geçirilmesini talep etti.

EK SÜRE TALEP ETTİ

Özge Eğrikar'ın Hürriyet gazetesindeki haberine göre, Fatma D. ve çocuğu Adli Tıp Kurumu'na giderek, DNA testi için gerekli örnekleri verdiler.

Hacı Sabancı'nın ise yurtdışında bulunduğu ve bu yüzden henüz mahkemeye gitmediği, bir hafta ek süre talep ettiği öğrenildi.