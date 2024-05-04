Babanın kızına ayırdığı zaman takdir topladı

Kaynak: Haber Merkezi
Babanın kızına ayırdığı zaman takdir topladı
Spor yaparken aynı zamanda salıncakta salladığı kızıyla ilgilenen baba, sosyal medyada beğeni topladı.

Bir babanın, antrenmandan vazgeçmeyerek aynı zamanda kızıyla ilgilenirken gösterdiği özveri, sosyal medyada büyük takdir topladı. Spor yaparken kızını ihmal etmeyen ve onunla kaliteli zaman geçirmek için fırsatlar yaratan baba, garajdaki antrenmanında bile kızını unutmadı. Boks yaparken kızını salıncakta sallayıp eğlendiren baba, izleyicilerin büyük beğenisini kazandı. Salıncak hareket ettikçe çevik hamlelerle ısınmasına devam eden baba, antrenmanına odaklanırken bile kızının keyifli zaman geçirmesini sağladı. Baba ve kızın arasındaki bu özel anlar, sosyal medyada hızla yayılarak büyük bir ilgi gördü ve takdir topladı.

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