Babanın kızına vedası yürekleri burktu

Kaynak: İHA

Antalya'da trafik kazasında hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 22 yaşındaki genç kızın cenazesi, yakınları tarafından morgdan alındı. Genç kızın babasının cenaze aracına başını yaslayıp gözyaşı döktüğü anlar yürekleri dağladı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Meltem mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda Ahmet C. C. idaresindeki özel halk otobüsünün dönüş yaptığı esnada, Ahmet Ü. yönetimindeki hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma çarptı.

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Kazada araçta yolcu olarak bulunan Karacaoğlu, çarpmanın etkisiyle yola savrularak metrelerce sürüklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Buse Ceren Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Ü. ise hastanede tedavi altına alındı. Genç kızdan geriye ise kaldırıma ve yola saçılmış eşyaları kaldı. Eşyalar arasında yer alan nazar boncuklu anahtarlık da yürekleri burktu.

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Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Sabah saatlerinde morga gelen baba Erol Karacaoğlu, kızının cenazesini almak için işlemleri gözyaşlarıyla tamamladı. Kızının tabutunun cenaze aracına konulmasının ardından baba Karacaoğlu, araca başını yaslayarak gözyaşlarına boğuldu.

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22 yaşındaki Buse Ceren Karacaoğlu'nun cenazesi, Kepez ilçesindeki Odabaşı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

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