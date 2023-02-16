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İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. "Herkes adına ben utandım"

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremin yaralarını sarmak için Türkiye Tek Yürek ortak yayını dün akşam düzenlenmişti. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak sosyal medyadan ortak yayına katılan markalara tepki gösterdi.

Haber Giriş: 16 Şubat 2023 Perşembe - 15:36
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Babası çocukları için bağış yapmıştı. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak bağış gecesine isyan etti. ''Herkes adına ben utandım''
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Türkiye Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinde büyük kayıplar verirken vatandaşlar da depremzedeler için seferber oldu. İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak da evinin kapılarını depremzedelere açtığını duyurmuştu.

Hem depremde yara alan insanlar için hem de hayvanlar için uğraşan Çıtak'ın babası geçtiğimiz akşam yayınlanan ortak yayındaki bağış gecesine çocukları için bağışta bulundu.

"HERKES ADINA BEN UTANDIM"

Dilan Çıtak ise bu konuda bir paylaşım yaptı ve bazı markalara sitem etti. Çıtak paylaşımında "Markaların adını utanmadan bastıra bastıra söyleyerek bağış yapan herkes adına ben utandım" dedi.

İbrahim Tatlıses'in kızı "Babam dahil şirketleri olup ama sadece çocukları adına bağış yapan ve son harçlıklarını ek gelirlerini bağışlayan herkesin kalbinden öperim" demeyi de ihmal etmedi.

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