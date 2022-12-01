Babası dostumdur ama bu Mete Kalkavan hakem değil. Beşiktaş'tan zehir zemberek açıklama

Beşiktaş İkinci Başkanı Engin Baltacı İzmir derbisinde yaşanan olay sonrası Fanatik'e açıklamalarda bulundu.

Deneyimli yönetici, ilk olarak Ankaragücü-Beşiktaş maçında yaşanan olayların ardından Göztepe-Altay karşılaşmasında da benzer sorunların yaşanmasını değerlendirdi.





''METE KALKAVAN HAKEM DEĞİL''

Baltacı, “Josef de Souza olayında federasyonu uyardık. Bu işin daha kötü boyutlara gidebileceğini belirttik. Maalesef önlem alınmadı. İzmir’de yaşanan olaylar bunun sonucu. O maçta Souza’yı atan hakem Mete Kalkavan’ın ailesini tanırım. Babası dostumdur. Mete; çok dürüst, çalışkan ve on numara bir insan. Ama asla hakem değil. Bunu bizzat kendisine de söyledim” yorumunda bulundu.



''AKPINAR YANLIŞ YAPTI''

“Disiplin Kurulu Başkanı Ahmet Akpınar ile aynı dönem yöneticilik yaptım. Ethem Sancak olayında yanlış yaptı. Bu kurumun, bir üyeyi, kongre üyeliğinden atma hak ve yetkisi yoktur. Sadece yönetime tavsiye edebilirler. Ayrıca Akpınar’ın bazı basın mensupları ile özel paylaşımlar yapması da bulunduğu makam ile örtüşmüyor” ifadelerini kullandı.