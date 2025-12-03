HDP’nin (DEM Parti'nin eski raporu) eski Washington Temsilcisi Giran Özcan sosyal medya hesabından "yeni işini" duyurdu. Özcan, Washington merkezli Yahudi Ulusal Güvenlik Enstitüsü (JINSA) bünyesinde "Kürt İşleri Uzmanı" olarak göreve başladığını bildirdi. Bir diğer deyişle "lobi faaliyetleri" yürüteceğini duyurmuş oldu.

Özcan, yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

"Bu rolün, değişen Orta Doğu'da Kürt halkının ve taleplerinin artan öneminin daha derinlemesine anlaşılmasına katkı sunmasını umuyorum"

İSRAİL ÇIKARLARINA ÇALIŞAN KURUM

Özcan'ın "yeni işi" olarak duyurduğu JINSA, ABD güvenlik politikalarının İsrail'in çıkarlarıyla tam uyumlu hal getirilmesi için 1976'dan bu yana çalışıyor. Orta Doğu'da İsrail ve ABD çıkarlarına hizmet edecek rejim değişikliklerini savunan, bölgede İsrail'den güçlü bir devlet olmaması için çalışan bu kurumun bünyesinde ABD ordusundan emekli generaller ve İsrail güvenlik bürokrasisiyle doğrudan ilişkili isimler yer alıyor.

Sözkonusu rapor en son kendisinden Türkiye için yazdığı F-35 raporuyla söz ettirmişti. JINSA'nın, mayıs ayında yayımladığı raporunda, "ABD, bölgesel bir güç olan Türkiye'ye, bu gelişmiş jetin satılması konusunda güvenilip güvenilemeyeceğini dikkatle değerlendirmelidir. Biz güvenli olmadığını düşünüyoruz. Türkiye ile ABD'nin çıkarları defalarca karşı karşıya geldi" ifadeleri yer almıştı.

Raporda ayrıca F-35 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılması halinde "önemli bileşenlerinin çalınabileceği" bile iddia edilmişti. JINSA raporunda ayrıca F-35 için Türkiye'ye "İsrail ile normalleşme ve Yunanistan ve Kıbrıs topraklarına saygı gösterilmesi" şartları yer almıştı.

GİRAN ÖZCAN'IN BABASI İMRALI'DAN MEKTUP GETİREN İSİM

Giran Özcan, 2019 yerel seçimlerinin tartışmalı isimlerinden Ali Kemal Özcan'ın oğlu. Akademisyen Ali Kemal Özcan, 23 Haziran 2019 İstanbul seçimlerine günler kala "devletin izniyle" İmralı'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Görüşmenin ardından Ali Kemal Özcan, bir mektup okuyup, Öcalan'ın HDP'ye "tarafsız kalın" çağrısı yaptığını iddia etmişti. Özcan'ın MİT ile ilişkisi olduğunu dile getirdiği, “Onlar beni değil ben onları kullanıyorum” dediği öne sürülmüştü. Ayrıca Özcan, Gezi Parkı eylemlerini “İngiliz emperyalizminin darbe girişimi” olarak gördüğünü ifade etmiş, 16 Nisan referandumunda da “evet” oyu verilmesi çağrısında bulunmuştu.