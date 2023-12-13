Babasına kızdı evi yaktı

Kaynak: İHA
Pendik’te bir adam, babasıyla kavga ettikten sonra kendi evini ateşe verdi. Yangın sırasında evin bulunduğu binada 4 kişi dumana maruz kaldı.

İHA'nın haberine göre, olay, Esenyalı Mahallesi Pervane Sokak’ta dört katlı bir binanın ikinci katında gerçekleşti. Görgü tanıklarına göre, U.K. isimli adam ile babası arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma başladı.

Tartışma büyüyünce U.K. evin içindeki eşyaları yakmaya başladı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangından etkilenen 4 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti. Bu kişilerden biri hastaneye sevk edildi. Polis ekipleri ise olay yerinden kaçan U.K.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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