Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti

Kaynak: DHA
Babasını öldürüp kaçtı, cinayeti telefonla ihbar etti
İzmir Karabağlar’da, çıkan tartışmada oğlu tarafından sırtından bıçaklanan baba, hayatını kaybetti. Polise ihbarda bulunup olay yerinden kaçan oğul, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 20 yaşındaki Bora İnan ile babası Cihan İnan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Bora İnan, bıçakla babası Cihan İnan'ı yaraladı.

Ardından olay yerinden kaçan Bora İnan, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak babasını bıçakladığını ve hayatını kaybetmiş olabileceğini söyledi.

Olay yerine sevk edilen ekipler, sırtından 3 bıçak darbesi alan 46 yaşındaki Cihan İnan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

OLAY YERİNE YAKIN BAŞKA BİR SOKAKTA YAKALANDI

Baba İnan'ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Oğul İnan ise olay yerine yakın bir sokakta yakalanarak gözaltına alındı.

Bora İnan'ın ilk ifadesinde, anne ve babasının yaklaşık 1 ay önce tartıştığını, kendisinin babasıyla küs kaldığını, bugün ise çıkan tartışma sonrası olayın gerçekleştiğini söylediği aktarıldı.

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