Babasını ziyarete gitti cenazesini kaldırdı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bir kişi, ziyaretine gittiği 84 yaşındaki babasının cansız bedeniyle karşılaştı. Adamın cansız bedenini ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

KAYNAK: İHA
Babasını ziyarete gitti cenazesini kaldırdı

İHA'nın haberine göre, olay, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hemşire Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. Evinde tek başına yaşayan 84 yaşındaki Salim Güneyli’nin oğlu, babasını ziyarete gitti.

Eve giren kişi, babasının hareketsiz şekilde yerde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunulması üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan tetkiklerde, Salim Güneyli’nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Salim Güneyli’nin yaklaşık 1 hafta önce hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Güneyli’nin kesin ölüm sebebi, yapılan otopsinin ardından belli olacak.

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