Babasının cenazesi için yola çıktı, kazada hayatını kaybetti. Acı üstüne acı...

Kaynak: İHA
Babasının cenazesi için yola çıktı, kazada hayatını kaybetti. Acı üstüne acı...

Bursa'da bir kişi babasının cenaze törenine katılmak için İsviçre'den gelirken Kestel'de yaşadığı kaza nedeniyle hayatını kaybetti. Baba oğlun cenaze namazları birlikte kılındı.

Babasının cenazesi için Bursa’nın Yenişehir ilçesine giden Şaban Ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Baba ve oğlunun cenazeleri ilçede bulunan Çınarlı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi. Baba ve oğulun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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Babasının ölüm haberini alınca İsviçre’den Bursa'ya gelen kişi geçirdiği trafik kazasında olay yerinde yaşamını yitirdi. Baba ve oğulun cenazeleri yan yana defnedildi.

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İsviçre’de çalışan Şaban Ün (58), babası İbrahim Ün’ün (84) ölüm haberini alınca yola çıktı. Kestel'in Ümitalan Mahallesi mevkisinde Şaban Ün'ün (58) kullandığı 16 ARP 395 plakalı otomobil, yokuş aşağı inerken kontrolden çıkarak kayaya çarptı.

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Babasının cenazesi için Bursa’nın Yenişehir ilçesine giden Şaban Ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Baba ve oğlunun cenazeleri ilçede bulunan Çınarlı Camii'nde kılınan namaz sonrası Yenişehir ilçe mezarlığına defnedildi. Baba ve oğulun ölümü sevenlerini yasa boğdu.

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