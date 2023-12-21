Babasının evindeki eşyaları satan şahıs gözaltına alındı

Bursa'nın, İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Marmaris Sokak'taki bir sitede meydana gelen olayda, Halit Ö., içi eşya dolu evini havalandırmak için siteye geldi. Dairesinin kapısını açtıktan sonra evdeki eşyaların yerinde olmadığını ve oğlu Ali. Ö.'nün evde olduğunu fark etti.

BABASI ŞİKAYETÇİ OLUNCA GÖZALTINA ALINDI

Oğlunun eşyaları sattığını söylemesi üzerine Halit Ö., polis karakoluna oğlu hakkında şikayette bulundu. Ali Ö., polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.