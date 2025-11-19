Yaklaşık 8 ay önce aramızdan ayrılan Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, kızı Derin’in son halini sosyal medyada paylaştı. Güzelliğiyle göz kamaştıran Derin, sesiyle de büyüledi.

Yoğun konser temposunda binlerce kişiyi coşturan, sesiyle kulakların pasını silen ve milyonlara Karadeniz müziğini sevdiren Volkan Konak, 31 Mart’ta Kıbrıs’taki konseri sırasında geçirdiği ani kalp kriziyle hayatını kaybetti.

Her şey sahnede yaşandığı için hem seyirciler hem sosyal medya derinden sarsılırken, sanat dünyası büyük bir yasa boğulmuştu.

Asıl yangın yeri ise tabii ki ailesiydi. 1992’den beri Selma Konak’la evli olan usta sanatçının Şimal, Derin ve Volkan adında üç dünya tatlısı çocuğu bulunuyordu.

İlk evlendiklerinde maddi imkânsızlık nedeniyle düğün yapamayan çift, 31 yıl sonra hayallerindeki düğünü çocuklarıyla birlikte gerçekleştirmişti.

KIZIYLA SAHNEYİ PAYLAŞMIŞTI

Volkan Konak hayattayken minik kızı Derin’i defalarca sahneye çıkarmış, baba-kız düetleri büyük beğeni toplamıştı.

Anne Selma Konak, sesi artık iyice oturmaya başlayan Derin’in son performansını yeni bir şarkıyla paylaştı.

Babası Volkan Konak’ın yolundan gitmeye kararlı olan Derin Konak’ın etkileyici sesi sosyal medyada kısa sürede büyük övgü aldı.

