Ünlü şarkıcıdan şaşırtan Volkan Konak itirafı: Çok kıskandım

Karadeniz’in asi oğlu Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kıbrıs’ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı Volkan Konak hakkında konuştu. Ünsal, "Sahnede ölmek benim de hayalimdi" ifadelerini kullandı.

KALP KRİZİ SONUCU HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Karadenizli sanatçı Volkan Konak, sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirmişti. Konak’ın ani ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu. Ünlü şarkıcı Niran Ünsal’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

"SAHNEDE ÖLMEK İSTİYORUM"

Ünsal, Volkan Konak gibi sahnede ölmek istediğini söyledi. Şarkıcı, "Çok kıskandım, biliyor musunuz? Hep hayalimdir benim sahnede ölmek" dedi.