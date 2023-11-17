Babasının sürpriziyle mutluluk gözyaşlarına boğuldu
Bir genç kız, ailesiyle kafede otururken siparişiyle birlikte gelen paketten babasının sürprizi çıktı. Paketi açan kızın şaşkınlığı, mutluluğu yüzüne yansıdı. Babasına sarılıp teşekkür ettiği anlar izleyenlerin kalbini ısıttı
Bir genç kız, ailesiyle kafede otururken siparişiyle birlikte gelen paketten babasının sürprizi çıktı. Paketi açan kızın şaşkınlığı, mutluluğu yüzüne yansıdı. Babasına sarılıp teşekkür ettiği anlar izleyenlerin kalbini ısıttı