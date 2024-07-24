Babasıyla piknik yapmaya gitmişti. Dicle'de cansız bedeni bulundu

Olay, Dicle ilçesine bağlı kırsal Değirmenli Mahallesi'nde meydana geldi. Ergani'de yaşayan Beşir Tunç, babasıyla birlikte piknik yapmak üzere Dicle Nehri kıyısına geldi. Nehre giren Tunç, bir müddet sonra gözden kayboldu ve olayın üzerine baba sağlık ekiplerini arayarak durumu ihbar etti.

AFAD ekiplerinin yürüttüğü arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda Tunç’un cansız bedeni bulunarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Beşir Tunç’un nehirde bulunan cesedi, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi ve jandarma olayla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.