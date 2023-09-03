Bacağından vuruldu, otomobiline binip hastaneye gitti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bacağından vurulan kişi can havliyle otomobiline binerek hastaneye gitti.

KAYNAK: İHA
Bacağından vuruldu, otomobiline binip hastaneye gitti

Olay, Topçular Mahallesi Tuana 1. Etap Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. ile kimliği belirsiz iki kişi arasında araçta bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Dışarıya taşan tartışma kavgaya dönüştü.

Daha sonra iki kişiden biri, M.A.’ya silahla ateş açtı. M.A. bacağına isabet eden kuşunla yaralanırken, saldırganlar araçla kaçarak uzaklaştı.

aw022330-01.jpg

Yaralı halde eve çıkan M.A. otomobilinin anahtarını aldı. Otomobiliyle binen yaralı yaklaşık 4 buçuk kilometre yol kat ederek Seka Devlet Hastanesine geldi.

aw022330-02.jpg

Doktorların ilk müdahalesinin ardından M.A. tedavi altına alındı.

aw022330-03.jpg

Olay, yeri inceleme ekipleri binada ve çevresinde incelemelerde bulundu. Polis, kaçan şahsıları yakalamak için çalışma başlattı.

İlgili Haberler
AKP’li başkanın oğluna silahlı saldırı: Ayağından vuruldu
Evinde otururken maganda kurşunuyla başından vuruldu
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Yanlış eve girmeye çalışan genç hırsız sanıldı. Ev sahibi tarafından vuruldu
Park kavgasında 4 kişi vuruldu
Park kavgasında 4 kişi vuruldu
Öne Çıkanlar
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Son Haberler
İsmail Kartal'dan korkutan Livakovic açıklaması Spor
İsmail Kartal'dan korkutan Livakovic açıklaması
Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti Spor
Brüksel'i Erik Dalı ile salladılar. Hollandalılar bile eşlik etti
Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum Spor
Erman Toroğlu'ndan Ankaragücü'nün F.Bahçe maçında penaltı beklediği pozisyona flaş yorum
Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an Spor
Vargas vurdu şampiyonluk geldi. İşte Türkiye'nin ayağa kalktığı an
Ebrar Karakurt bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı Spor
Ebrar Karakurt bağıra bağıra İstiklal Marşı'nı okurken gözyaşlarını tutamadı
Şenol Güneş'ten yönetime flaş mesaj: İnşallah alırız Spor
Şenol Güneş'ten yönetime flaş mesaj: İnşallah alırız
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Vatandaşlar galibiyetin tadını Erik Dalı oynayarak çıkardı. Spor
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu oldu. Vatandaşlar galibiyetin tadını Erik Dalı oynayarak çıkardı.