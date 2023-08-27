'Badem göz' ameliyatı faciaya yol açtı. 'İnanılmaz acılar çektim, evde günlerce ağladım'

İzmir'de yaşayan G.A. (30), 5 ay önce gözlerini daha çekik, yüzünü daha gergin göstermek için 42 bin TL ödeyerek geçirdiği 'badem göz' ve 'yüz germe' estetik operasyonları sonrasında mağdur oldu. A., "İnanılmaz acılar çektim. Evde günlerce ağladım. Suratım ömür boyu böyle kalacak. Bu zaten bir travma" dedi.

KAYNAK: DHA
'Badem göz' ameliyatı faciaya yol açtı. 'İnanılmaz acılar çektim, evde günlerce ağladım'

Karabağlar ilçesinde yaşayan G.A., yüzünü daha gergin göstermek için 42 bin TL ödeyerek 'badem göz' ve 'yüz germe' estetiği yaptırdı. Özel bir merkezde 5 ay önce bıçak altına yatan A., iddiaya göre geçirdiği estetik operasyonları sonrasında mağdur oldu. Operasyon sonrası yüzünde derin izler kaldığını söyleyen A., yaşadıklarını anlattı. A., "Badem göz ameliyatı geçirdim ama olmadı. Revizyon için doktor beyin yanına gittiğimde yüz germe ameliyatını da ekledik. Ameliyatların ikisini birden aynı anda oldum. Eve geldiğimde üç gün sonra dikişlerim açıldı. Yanağımla kulağım arasında fark vardı. Bunun fotoğrafını doktor beye attığımda ertesi günü hiçbir şey yemeden hastaneye gitmemi söyledi. Hastanede bana yarım saatlik bir operasyonla bölgeyi yapıştıracağını söyledi ama beni 4 saat boyunca ameliyatta tuttu. İznim olmadan yüzüme sütür dikiş attı. Şimdi kendisine ulaşamıyorum. Asistanı beni engelliyor" ifadelerini kullandı.

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'İYİLEŞMEYEN YARALARIM VAR'

İyileşmeyen yaraları olduğunu söyleyen A., "Toplamda üç kez operasyon geçirmiş oldum. Üçü de talihsiz oldu. İnanılmaz acılar çektim. Evde günlerce ağladım. İlk operasyondan bu yana 6'ncı aya gireceğiz. Hala faça atılmış gibi izler var. Birisi usturayla yüzümü kesmiş gibi göründüğü için fondötenle kapatmaya çalışıyorum. Saçımı toplayamıyorum. Sargılı gezdim, her gün hap içtim ve vücuduma zarar verdim. Ameliyat masasında uyandım bu bile bir travma. Suratım ömür boyu böyle kalacak. Bu zaten bir travma. Kafamda dikiş iğnesi unutuldu. Bunların hepsinin fotoğrafları mevcut. Kendisine hakkımı helal etmiyorum. Karşıma çıkmıyor. Kendisiyle bir kez konuşma şansı buldum onda da beni tehdit etti. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Sana sıkıntı yaratırım' diyerek tehdit etti" dedi.

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'BEDELİ OLACAK'

Operasyon bedelinin kendisine iade edildiğini anlatan A., "42 bin TL ödedim. Paramı hemen iade ettiler. 42 bin TL ile yüz düzeltilmiyor. Maddiyatı geçtim bana verdiği manevi zarar çok fazla. Benim hayatımdan 5 ayımı aldılar ve hala da devam ediyor. Dertsiz başıma dert aldım. Adli süreci sonuna kadar devam ettireceğim. Hem tehdit davasında hem de bana yaptıkları eziyetin sonuna kadar gideceğim. Bunların bir bedeli olacak. İstanbul'a adli tıp kurumuna gideceğim. Sonrasında bir manevi tazminat davası olacak. 100 trilyon verse suratımı geri getiremez" diye konuştu.

Ameliyatı yapan doktor ise olayın adliyeye intikal ettiğini bunun için açıklama yapmayacağını söyledi.

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