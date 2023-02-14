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İşte bademcik ağrısından kurtulmanın çaresi

Boğaz ağrısı özellikle kış aylarında artıyor. Bademciğin iltihaplanması ile vücudun direnci de düşüyor, günlük yaşam etkileniyor. Peki, bademcik ağrısını geçirmenin yolları var mı? İşte yanıtı…

Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı - 09:35
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Bademcik ağrısından kurtulmanın yolu

İşte bademcik ağrısından kurtulmanın çaresi
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Kekik el dezenfektanlarında, ağız gargaralarında ve diş macunlarında kullanılan antiseptik ve antibakteriyel özellikli maddeler içerir. Bu sebeple genel sağlık üzerinde çeşitli faydalara sahiptir. Kekik otunun faydaları şunlardır:

İçeriğindeki karvakrol fenolü özellikle boğaz ağrısının giderilmesinde kullanılan en etkili uçucu yağlardan biridir. Avrupa Solunum Dergisi’nde yayınlanan bir araştırmaya göre kekik yağında bulunan timol bileşeni; dil, ağız, boğaz ve burun pasajlarındaki öksürük baskılayıcı reseptörler üzerinde etki sahibidir.
Kekik yağı bronşit, öksürük, boğaz ağrısı ve diğer solunum rahatsızlıkları için rahatlama sağlayan güçlü antimikrobiyal özelliklere sahiptir.

Kekik yalnızca gıda zehirlenmesini önlemeye yardımcı olmakla birlikte, daha önce bozulmuş gıdaların temizlenmesine yardımcı olur. Gıda Mikrobiyolojisi Dergisi’nde yayınlanan birkaç çalışmada, kekik yağının et ve unlu mamullerin raf ömrünü uzatabildiği ve ishale neden olan şigella bakterisini ortadan kaldırdığı gözlemlenmiştir. 

A ve C vitaminleri bakımından zengin olan kekik aynı zamanda bakır, lif, demir ve manganez içeren iyi bir mineral kaynağıdır. İçeriğindeki aktif bileşenler sayesinde bağışıklık sistemini destekleyerek vücudun bazı kanser tipleriyle mücadelesine katkı sağlar. Kekik yağında bulunan ve anti-tümör özellik sergileyen karvakrol bileşeni kanserli hale gelebilen tümörlerin gelişmesini engeller. Anti-Kanser İlaçları Dergisi’nde yayınlanan yakın tarihli bir araştırmada karvakrolün kolon kanseri hücrelerinin çoğalmasını ve yayılmasını engellediği bulgularına rastlanmıştır.

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