Bademcik alınmalı mı alınmamalı mı? Uzman görüşleri ortaya çıktı

Bademcikler, vücudun bağışıklık sisteminin önemli bir parçası olarak görev yapar.

Ancak bazı durumlarda bademciklerin alınması gerekebilir. Bu konuda uzmanların görüşleri çeşitlilik göstermekte.

KBB Uzmanı Prof. Dr. Ayşe Kaya, bademcik ameliyatının gerekliliğine dair şunları söyledi:

"Bademcikler yılda birden fazla kez enfeksiyon kapıyorsa veya nefes almayı ve yemek yemeyi zorlaştıracak kadar büyümüşse, ameliyat gerekebilir."

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Gökçe ise şöyle devam etti:

"Çocuklarda bademcik ameliyatı için genellikle 2 buçuk yaşından sonra karar verilir. Ancak ciddi nefes kesilmeleri varsa, daha erken de müdahale edilebilir."

Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı Dr. Tamer Haliloğlu, bademcik ameliyatlarının nasıl yapıldığına dair bilgi veriyor:

"Ameliyat teknikleri gelişmiştir ve günümüzde bademcik ameliyatları oldukça güvenlidir. Ancak her cerrahi müdahalede olduğu gibi, bademcik ameliyatlarında da riskler mevcuttur."

Uzmanlar, bademcik ameliyatının kişiden kişiye değişkenlik gösterdiğini ve her durumun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Ameliyat öncesi ve sonrası süreç, hastanın yaşına ve sağlık durumuna göre farklılık gösterebilir.