Bademcikler neden şişer? Alınması kesin çözüm mü?

Züleyha Öncü
Bademcikler neden şişer? Alınması kesin çözüm mü?
Hemen herkesin başına gelen veya yakınlarında gördüğü, yeni çocuk sahibi çiftlerin korkulu rüyası bademcik şişmesi neden olur? Yemeden içtiren kestiren, yer yer nefes darlığına kadar insan hayatını zor sokan bademcik şişmesi horlamaya kadar yol açabiliyor.

İnsan vücudunda anlam verilemeyen reaksiyonlardan birisi de bademciklerin şişmesidir. Hasta oluncaya kadar varlığından haberdar olmadığımız bu iki pembe doku aslında bağışıklık sistemimizin hayati araçlarından birisidir.

Farkında olmadan (ki bu çoğu zaman için geçerlidir) vücudumuza giren virüs ve bakteriler ile savaşıp vücudumuzu enfeksiyonlardan korumak için çalışırlar. Bademcikler bu bakteri ve enfeksiyonların hapsedilmesine yardımcı olur.

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BURUN KILLARI DA ASLINDA AYNI İŞLEVDE

Bizleri yataklara düşüren bu küçük virüslerin yüksek bir oran ile ilk girdiği yer ağız ve burundur. Burundan giren virüslerin birçoğu burunlarımızın içinde yer alan kıllar sayesinde hapsolur ve sümük ile dışarı atılır. Bademcikler, ağızdan giren bakteri ve virüslere karşı aslında vücudumuzun ilk muhafızlarıdır.

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BADEMCİKLER NEDEN KIZARIR VE ŞİŞER

Bademcikler vücuda giren bakteri ve virüslere karşı ilk hamlesini yaparak bunların büyük bölümünü engellerler. Fakat bazı durumlar veya virüslere karşı konulamadığında bademciklerimiz önce kızarır ve sonrasında şişmeye başlar.

Bunun sonucunda enfeksiyonlara bağlı olarak bademcikler iltihaplanır ve çok sık görülmese de üzerine beyaz lekeler görülür. Bazı insanlar bademcik iltihabına daha da yatkındırlar. Bu beyaz lekelerde genelde vücudumuzda mikroplara karşı savaşan akyuvarların oluşturduğu irinlerdir.

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NE GİBİ DURUMLARDA ALINIR

Sık sık bademcikleri şişen kişiler çevreden de duydukları duyumlar veya çevresindekileri görmesi ile hastaneye başvurarak bademciklerinin alınmasını doktordan talep ederler. Doktorlar ise sadece bademciklerin, vücutta yarardan çok zarar verdiğine, vücutta daha fazla enfeksiyon yarattıklarına inanırlarsa bunu önerirler.

Prof. Dr. Ahmet Özdoğan, her bademcik şişmesinde aldırmanın yanlış olduğunu, özellikler çocuklarda 4 yaşa kadar bademciklerin bağışıklık sistemi için çok önemli olduğunu, çocuklarda bademciklerin alınması konusunda ilk önceliklerinin ebeveynlerde olduğunu belirtti.

Ebeveynlerin ödevlerinin sigara içmemek, sağlıklı beslenmek ve düzenli uykunun bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ve bu sayede bademciklerin alınması sırasının ötelendiğini aktardı.

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ÇOÇUKLARDA HORLAR

Prof. Dr. Özdoğan, çocuklarda bademcik büyümesinin horlamaya yol açabileceğini, horlamanın çocuklar için çok önemli olduğunu belirtti. Aynı zamanda bademcik şişmesine de en önemli etkenin çevresel faktörler olduğunu aktaran Özdoğan, alerjik ürünler barındıran tekstil ürünlerine dikkat çekti.

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HALILARA DİKKAT

Pro. Dr. Özdoğan ilginç bir çıkışta bulunarak halılara dikkat çekti. Halıların barındırdığı tozların insan vücuduna ve özellikle 4 yaş ve altındaki çocuklarda hastalıklara davetiye çıkardığını aktardı. Çevresel faktörlerin bademcikler üzerindeki etkilerine atıfta bulunan Özdoğan, bademcikleri aldırmanın her zaman için çözüm olmayacağını söyledi.

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“10 KERE DÜŞÜNÜN”

Açıklamasında annelere çağrıda bulunan Prof. Dr. Özdoğan, annelerin çocukların bademciklerini aldırma hakkında verdikleri kararı 1-2 defa değil en az 10 defa düşünülmesi gerektiğini aktardı.

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