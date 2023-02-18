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BAE'de depremzedeler için 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE), Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için Sharjah televizyon kanalında düzenlenen yardım kampanyasında 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı.

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 05:52
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BAE'de depremzedeler için 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı

BAE'de depremzedeler için 3 saatte 4,2 milyon dolar bağış toplandı
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BAE haber ajansı WAM'ın haberine göre, Şarika Emiri Sultan bin Muhammed el-Kasımi'nin eşi Cevahir binti Muhammed el-Kasımi'nin çağrısıyla, Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için ülkede yayın yapan Sharjah TV'ye bağlı tüm televizyon kanalları ve platformlarında üç saatlik yardım kampanyası düzenlendi.

BAE halkının yoğun ilgi gösterdiği yardım kampanyasında 15 milyon 649 bin 140 dirhem (4,2 milyon dolar) bağış toplandı.

BAE'DEN TÜRKİYE'YE DEPREM YARDIMLARI

Depremin meydana geldiği 6 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak taziye dilekleri ve desteklerini bildiren BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın talimatıyla, BAE Silahlı Kuvvetleri, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı, Khalifa bin Zayed Al Nahyan Vakfı ve BAE Kızılayı tarafından aynı gün başlatılan müşterek operasyon kapsamında tonlarca insani yardım, Türkiye'ye getirilmişti.

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan, 7 Şubat'ta yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle Türkiye'ye 50 milyon dolar (Yaklaşık 942 milyon Türk lirası) nakdi yardım yapılacağını duyurmuştu.

BAE, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 4'ü yoğun bakım olmak üzere 54 yataklı sahra hastanesini de depremden etkilenenlerin hizmetine sunmuştu. (AA)

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