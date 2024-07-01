Bafa Gölü'nde inip batan uçak sudan çıkarıldı.

THK uçağı gölden çıkarıldı

Didim'deki orman yangınına destek vermek için Bafa gölünden su olmak isterken, batan Türk Hava Kurumu uçağı sudan çıkarıldı. yapıp batmıştı. Uçağın THK’ye teslim edilmesi için çalışmalar devam ediyor.



Milas'taki orman yangınını müdahalenin ardından Didim'deki yangına destek vermek için Bafa Gölü'ne su almak için inen Türk Hava Kurumu uçağı bir anda su alarak, battı. Uçaktaki 2 mürettebat ve 1 görevli, çevredekiler tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine ulaştırıldı.



Uçağın suya gömülmesinin ardından oluşturulan dalgıç ekibi enkazın 14 metre derinlikte buldu. Bundan sonra da uçağı sudan çıkarma çalışmaları başladı. Uçak balonların da yardımıyla bir miktar su yüzeyi çıkarıldı. Ters durumdaki uçak düz duruma getirildikten sonra tekneler aracılığıyla kıyıya doğru çekilmeye başlandı. Uçak Milas'a bağlı Kapıkırı Mahallesi'nde sahil çıkarıldı. Aras firması tarafından gönüllü olarak yürütülen kurtarma çalışmaları kapsamında, uçağın enkazı gölden çıkarıldı. Uçak THK'yateslim edilecek.