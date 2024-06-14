Bafa Gölü’nde pilotların kurtarılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Uçak gölün ortasında su alırken kırıma uğradı ve ön kısmı batmaya başladı. İki cesur vatandaş, uçağın personelini kurtarmak için tekneyle göle açıldı.
Uçak batarken, iki pilot ve orman muhafaza memuru gövdenin üzerinde kurtarılmayı bekledi.
Kurtarma operasyonu sırasında, vatandaşlar helikopterin düşük uçuşu nedeniyle tehlike uyarısında bulundu ve uçağa ulaşmak için çaba harcadılar.
Bir vatandaş, yüzerek uçağa ulaştı ve tekneyle bağlantı kurarak personelin kurtarılmasını sağladı.
Personel kurtarıldıktan kısa bir süre sonra uçak gölde battı.