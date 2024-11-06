Bafra’da uyuşturucuya darbe: 7 gözaltı

Kaynak: İHA
Bafra’da uyuşturucuya darbe: 7 gözaltı

Samsun Bafra'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Samsun'un Bafra ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bafra'da bir eve narkotik polisince düzenlenen operasyonda E.C. (42) ile yanında bulunan Z.A.(43), H.E. (46), Ö.A. (23), S.I. (43), B.Y. (35) ve O.M. (23) isimli kişilerin üzerlerinde arama yapıldı. Yapılan aramada, satışa hazır halde 5 parça toplam 20,66 gram metamfetamin, bir hassas terazi ve uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bafra’da uyuşturucuya darbe: 7 gözaltı

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