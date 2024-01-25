Bağ ağrısı yapan uzak durulması gereken yiyecekler belli oldu. Migreni olanlar dikkat

Nermin Özkaya
Bağ ağrısı yapan uzak durulması gereken yiyecekler belli oldu. Migreni olanlar dikkat
Migren, günlük hayatı olumsuz etkileyen şiddetli bir baş ağrısı türüdür. Bazı araştırmalara göre, migren krizlerinin başlamasında bazı besinlerin etkisi vardır. Bu besinler, baş ağrısından kurtulmak isteyenler için önemli bir ipucu olabilir.

Migren, aura adı verilen belirtilerle veya belirtisiz olarak iki şekilde ortaya çıkar. Bilimsel çalışmalar, migreni başlatabilecek bazı besinler olduğunu gösteriyor.

İşte, migreni tetikleyebileceği düşünülen bazı besinler ve nedenleri...

İşlenmiş etler: Bu etler, migrenin yaygın tetikleyicilerinden biri olan sodyum nitrat içeren bir koruyucu madde içerir. Bu yüzden kaçınılması gerekir.

Kafein: Fazla kafein tüketimi, migrene neden olabilir ve kafeini birden bırakmak da migren krizlerini başlatabilir.

MSG: MSG, yani monosodyum glutamat, birçok gıda ve katkı maddesinde bulunan bir sodyum tuzu türüdür. Bu madde, doğal olarak domateslerde de bulunur ve ketçap ve barbekü sos gibi bazı gıdalarda tatlandırıcı olarak kullanılır.

Eski Peynirler: Bu peynirler, vücuttaki sinir ileticilerini etkileyerek migrene sebep olabilir. Bu nedenle migren hastaları bu peynirleri yememelidir.

Yapay tatlandırıcı: Aspartam, yapay tatlandırıcılardan biridir. Kalorisi düşük olan bu tatlandırıcılardan uzak durmak için gıda etiketlerini okuyarak diyet gazoz ve kahvaltılık gevrek gibi bazı ambalajlı gıda ve içecekleri tüketmemelisiniz.

Turunçgiller: Turunçgiller, aura ile gelen migren için potansiyel bir tetikleyici olabilir, ancak aura olmadan gelen migren için geçerli değildir.

Çikolata: Çikolata, sadece olası bir migren tetikleyicisidir. Ayrıca bazı uzmanlar, tatlı isteğinin migrenin bir nedeni değil, bir sonucu olduğunu söylüyor.

Alkol: Alkollü içecekler, migren hastalarının yaklaşık %35'ini etkiliyor. Ayrıca bazı araştırmalar, alkolün susuzluğa ve dolayısıyla baş ağrısına yol açabileceğini buldu.

Fındık: Migren Derneği, fındığın fenilalanin adlı bir madde içerdiği için migrenin ortak tetikleyicileri arasında olduğunu belirtiyor. Ancak bu gıdanın herkesi etkilediği kanıtlanmış değil.

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