Bağ evi ve 2 dönüm buğday tarlası alev alev yandı

Malkara ilçesindeki bir bağ evinde yangın çıktı. Olayda bağ evi ve yanında bulunan 2 dönüm buğday tarlası tamamen kül oldu.

Yangın, Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi Kale Altı mevkiinde bulunan Hüseyin Ç.'ye ait bağ evinde (konteyner) başladı. Rüzgarın da etkisiyle alevler, bölgede bulunan Muhammer Ş.'ye ait 2 dönümlük buğday tarlasına da sıçradı.

Olayın haber verilmesi üzerine Malkara İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait ekipler harekete geçti. Yaklaşık iki saat süren müdahale sonucunda, bağ evi ve yangında zarar gören ekili buğday tarlası söndürülerek ormanlık alana sıçramadan önlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırmaya devam ediyor.