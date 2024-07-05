Bagaj ücreti ödememek için yaptığı yöntem viral oldu! Görenlerin nefesi daraldı

Havayolu şirketlerinin bagaj için talep ettiği ücretlerden kaçınmak amacıyla, yolcuların kıyafetlerini kat kat giyerek uçağa binmeleri sıkça rastlanan bir durum. Ancak bu kez, yabancı bir ülkede, bu yöntemi uygulayan bir yolcu, uçakta diğer yolcular tarafından videoya alındı. Görüntülerde, yolcunun üzerinden çıkardığı sayısız kıyafet katmanları, izleyenlerin dahi nefesini kesmeye yetti.

Güvenlik kontrolünden geçtikten sonra uçağa adımını atan yolcu, yerine oturur oturmaz soyunmaya başladı ve ardı arkası kesilmeyen bir kıyafet defilesine dönüştü. Herkesin 'bu kadarı yeter' dediği anda bir kat daha çıkaran yolcu, yüzündeki bitkin ifadeyle yaşadığı sıkıntıyı belli ediyordu. Bu olay, havayolu bagaj politikaları ve yolcuların bu politikalara tepkileri hakkında yeniden tartışma başlatırken, sosyal medyada da viral oldu.

BAGAJ ÜCRETİ NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Havayolu şirketlerinin bagaj ücretlendirme politikaları, genellikle uçuşun uzunluğu, seçilen bilet sınıfı, yolcunun sadakat programı statüsü ve bagajın boyutu gibi çeşitli faktörlere dayanmaktadır.

Ekonomi sınıfı biletlerde genellikle el bagajı dışında ekstra ücret talep edilirken, iş veya birinci sınıf biletlerde daha fazla bagaj hakkı sunulabilmektedir.

Ayrıca, bazı havayolları, önceden bagaj hakkı satın almanın, havaalanında ödemeye kıyasla daha ekonomik olduğunu belirtmektedir. Yolcuların, seyahat etmeden önce ilgili havayolu şirketinin güncel bagaj politikalarını kontrol etmeleri önerilmektedir.